Cagliari, sgomberato dalla polizia lo stabile della Soprintendenza occupato da abusivi

Cagliari, la Polizia ha liberato uno stabile di viale la Playa dagli abusivi.

Nella mattinata di mercoledì gli agenti delle Volanti hanno provveduto a sgomberare uno stabile appartenente alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e sud Sardegna, che da qualche mese era oggetto di frequentazioni abusive.

La segnalazione era giunta dalla stessa Soprintendenza che, oltre ad indicare la presenza nello stabile di persone non autorizzate, ha evidenziato come parte della struttura è pericolante con la possibilità di crolli che possono creare grave danno alle persone.

In tale ambito si è reso necessario un intervento urgente per verificare la presenza di persone all’interno dell’area e a seguito di ciò i poliziotti hanno identificato alcuni stranieri che hanno utilizzato i locali come ripari di fortuna con condizioni igienico sanitarie carenti e senza alcun requisito di sicurezza.

Gli uomini sono stati preventivamente identificati e sottoposti ai rilievi fotodattiloscopici eseguiti presso i laboratori della Polizia Scientifica, per poi essere stati invitati a lasciare l’area stante la pericolosità del luogo.