Paura a Cagliari, disperato per lo sfratto si barrica in casa e si incatena: “Ora mi do fuoco”

Paura a Cagliari, disperato per lo sfratto si barrica in casa e minaccia di darsi fuoco. L’intervento delle Volanti è avvenuto stamattina nel corso dell’esecuzione ad uno sfratto (un contenzioso tra privati) in via De Gioannis. Ci sono stati dei momenti di difficoltà durati una mezzoretta, quando lo sfrattato (un uomo di circa 60 anni) si era barricato in casa, incatenato e con un accendino ha minacciato di appiccare fuoco tenendo in mano liquido infiammabile. Grazie alla mediazione dei poliziotti, soprattutto del dirigente, Massimo Imbimbo, la situazione è rientrata. Lo sfratto è stato rinviato.