Cagliari, sfonda la porta di una pizzeria della Marina e ruba il registratore di cassa: arrestato

La Polizia di Stato arrestato un uomo di 38 anni per l’ipotesi di reato di furto aggravato in concorso. Nella nottata di venerdì, intorno alle 2.30 circa, gli Agenti della Squadra Volante, impegnati nel controllo del territorio, sono intervenuti in via dei Mille perché era stata segnalata al 112 una “spaccata” presso una pizzeria.

Sul posto gli agenti hanno sorpreso un uomo mentre cercava di impossessarsi del registratore di cassa attraverso il foro praticato nella vetrata. L’uomo, visti i poliziotti, ha interrotto la sua azione e si è dato alla fuga percorrendo le vie della Marina inseguito dagli agenti, che sono riusciti a bloccarlo in Via Roma.

Mentre era in corso l’inseguimento, un altro agente, mentre percorreva a ritroso via dei Mille ha notato un secondo uomo che si impossessava del registratore di cassa con un modem abbandonato poco prima dal complice, e anche quest’ultimo visto il poliziotto riusciva ad allontanarsi velocemente, facendo perdere le proprie tracce dopo aver attraversato l’area di Via Roma interessata dai lavori. Durante la fuga, però, si è disfatto della refurtiva prontamente recuperata dall’agente.

Davanti all’attività commerciale sono stati anche rinvenuti e sequestrati gli attrezzi utilizzati per sollevare la serranda e infrangere la vetrata.

L’uomo, come detto, un 38enne è stato condotto presso gli uffici della Questura in stato tratto in arresto per l’ipotesi di reato di furto aggravato in concorso.

I fatti accertati dagli operatori della Polizia di Stato sono stati sottoposti alla valutazione del G.I.P., che, durante l’udienza di convalida di ieri mattina, ha convalidato l’arresto senza applicare nessuna misura.