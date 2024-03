Cagliari, sette alberi colpiti da infezione fungina: scattano gli interventi per salvare il verde

Interventi urgenti di messa in sicurezza di 7 grandi alberature in città colpite da infezioni fungine. A seguito del monitoraggio, di natura estremamente specialistica, effettuato dagli esperti del Dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari, sono emerse alcune criticità in dieci esemplari arborei di grandi dimensioni presenti sul territorio cittadino.

Per consentire il corretto trattamento degli alberi coinvolti, il Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica del Comune di Cagliari, ha provveduto a delimitare le aree coinvolto e a interdire al pubblico le zone interessate presso i Giardini Pubblici, il Parco delle Rimembranze, Piazza Ingrao e Piazza Matteotti. L’esigenza di avere un quadro più preciso della situazione di tali alberature, si era manifestata dopo la caduta di un’importante branca di un Ficus macrophylla in Piazza Ingrao, avvenuta lo scorso 15 maggio 2023. Il Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica si era attivato per l’avvio di un complesso monitoraggio sanitario di 10 esemplari arborei di grandi dimensioni in varie località comunali: 9 esemplari di Ficus macrophylla (3 in Piazza Ingrao, 3 in Piazza Matteotti, 3 ai Giardini Pubblici); 1 esemplare di Prosopis torquata al Parco delle Rimembranze. La scelta si è basata su motivazioni di importanza storica, età e dimensioni. Il monitoraggio, di natura estremamente specialistica, è stato affidato al Dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari, i cui docenti e ricercatori sono esperti nel settore della Fitopatologia. L’indagine, eseguita attraverso attività sia di campo sia di laboratorio, ha visto il prelievo di porzioni di rami e branche sintomatiche che sono state poi sottoposte ad analisi di laboratorio per l’ottenimento di isolati fungini coinvolti nella malattia e la loro caratterizzazione sotto il profilo morfologico e biomolecolare. L’attività di monitoraggio ha evidenziato un quadro sintomatologico complesso, riconducibile all’azione di uno o più agenti patogeni, motivo per il quale, da ciascuna pianta sono stati prelevati campioni di legno e corteccia dai margini di lesioni necrotiche e cancri su fusto, branche e rami. Le analisi di laboratorio su detti campioni, sulla base dei caratteri morfologici e delle indagini molecolari, hanno consentito l’identificazione di 15 differenti specie fungine, alcune delle quali al primo riscontro documentato in Sardegna. Al termine delle analisi, sono risultati affetti da infezioni microbiche 6 esemplari arborei di Ficus macrophylla (3 in Piazza Ingrao, 2 in Piazza Matteotti, 1 ai Giardini Pubblici) e 1 esemplare di Prosopis torquata (Parco delle Rimembranze). Il Servizio Parchi, Verde e Gestione Faunistica si è immediatamente attivato per la realizzazione di un piano di intervento che consenta prontamente l’esecuzione delle linee guida d’intervento, differenziato per località (parchi, piazze aperte al pubblico e piazze sede di cantiere). Dopo il transennamento, a partire dalla prossima settimana, sotto la guida dei docenti del Dipartimento di Agraria dell’Università, verrà approntato il piano degli opportuni interventi fitoiatrici da eseguire. Tra le 7 alberature risultate affette da infezione microbica, 2 risultano iscritte al Registro degli Alberi Monumentali (1 Ficus microphylla ai Giardini Pubblici, la Prosopis torquata del Parco delle Rimembranze): per questo motivo, è già stata richiesta autorizzazione per gli interventi al competente Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Sardegna.