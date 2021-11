Cagliari senza grinta, al Bologna bastano due gol per vincere: rossoblù sempre più ultimi

Cagliari rinunciatario sconfitto a Bologna. Si chiude con il classico due a zero per il Bologna, il posticipo della undicesima giornata del campionato di serie A. Mazzarri opta per una tattica rinunciataria e propone un catenaccio che ricorda tempi passati. Sicuramente il primo tempo del Dall’Ara non sarà annoverato tra i più spettacolari del campionato italiano di serie A. Mazzarri opta per un 3 – 5 – 2 che tradotto nella pratica del campo, sembra più un 5 – 3 – 2, non si vedono tiri in porta e nemmeno eclatanti occasioni da rete, anzi è il Cagliari ad avere una buona occasione con Deiola su cross di Nandez e poi è Marin a concludere di poco sopra la traversa su una punizione dal limite dell’area. Il secondo tempo inizia con il Bologna che parte a sprona battuto, poi solita dormita generale della retroguardia rossoblú cagliaritana e De Silvestri porta in vantaggio il Bologna.

Il Cagliari cerca di organizzare una reazione, Mazzarri mette in campo Bellanova, quindi Caceres e Farias. Finisce in rissa con l’espulsione di Caceres che sugli sviluppi di un calcio d’angolo, calcia la palla con violenza sui piedi di un avversario. A tempo quasi scaduto è Scorupsky a negare il goal a Lykogianni con una splendida parata, poi la ripartenza e il raddoppio di Arnautovich proprio all’ultimo minuto. Si chiude con la settima sconfitta del Cagliari in questo campionato, ultimo in classifica e sempre più incerto in un campionato che sembra essere deciso.