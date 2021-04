Cagliari, sei ultrasettantenne e non sai come vaccinarti? Ti aiutano i carabinieri

I Carabinieri della Provincia di Cagliari con tutte le loro Stazioni verranno in supporto di tutti gli ultrasettantenni residenti in Provincia, ai fini dell’iscrizione alle liste di coloro che hanno diritto alla vaccinazione anti-Covid. La presenza di un presidio dell’Arma anche nei luoghi più remoti potrà rappresentare anche in questo senso un valido ausilio anche per la popolazione anziana. Coloro i quali non siano in grado di registrarsi online nel data base della Regione Sardegna o non abbiano figli o nipoti o amici che possano dar loro una mano in tal senso, potranno semplicemente recarsi presso la caserma dei carabinieri del paese o della città ove dimorano e chiedere ausilio ai fini della registrazione. Qualora poi l’anziano avesse problemi nello spostarsi potrà essere raggiunto dai carabinieri stessi che, muniti di apposito tablet, provvederanno comunque allo loro registrazione, basterà chiederlo. Già le Stazioni hanno in tanti casi contribuito in vari modi a far fronte a difficoltà connesse con la pandemia, basti ricordare l’ausilio ancora oggi fornito nel ritirare e consegnare a domicilio la pensione di tanti anziani. Questo ulteriore contributo si colloca in un solco già consolidato. Una difficoltà che per molti anziani rappresenta un ostacolo invalicabile potrà essere superata con tale ausilio.