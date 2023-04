Cagliari, sedie e tavolini per locali e ristoranti: ripartono le pedonalizzazioni estive alla Marina

Cagliari, torna la pedonalizzazione alla Marina. Col bel tempo riecco spuntare i tavolini in mezzo quartiere. La giunta Truzzu dà il via alla pedonalizzazione totale per il periodo 29 aprile – 31 ottobre, tutti i giorni della settimana H 24 (0-24), di via Cavour (nel tratto compreso tra via Sant’ Eulalia e via Lepanto), via dei Mille (nel tratto compreso tra via Cavour e via Roma compresa la traversa), via Sant’ Eulalia (nel tratto compreso tra via Sicilia e via Cavour) e via Porcile (nel tratto compreso tra via Cavour e via Sardegna).

La chiusura delle strade sarà realizzata dal Consorzio per il Centro Storico e lo stesso Consorzio dovrà garantire l’accessibilità ai mezzi per operazioni di carico e scarico nella fascia oraria dalle 7 alle 11 dei giorni feriali per una durata di 15 minuti.

Viene stabilito il divieto della circolazione e la sosta di tutte le categorie dei veicoli, con esclusione di quelli destinati ai servizi dei disabili, di soccorso, di polizia e di emergenza.