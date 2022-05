Cagliari, se n’è andata l’amata “fisioterapista” Dina Zucca

In questa calda giornata di sole, Giulio, Laura e Barbara vi comunicano la morte dell’amata

Dina Zucca

per molti “la fisioterapista”.

Si ringrazia tutto il personale del reparto di malattie infettive del Ss Trinità, per il sostegno e la grande umanità. Per celebrarne il ricordo, così come lei ha aiutato e sostenuto gli altri in vita, si invitano tutti a supportare e donare ad associazioni come Emergency o ass. Luca Coscioni.

Un saluto verrà dato martedì 17 alle ore 10 nello spazio all’aperto del Cimitero San Michele.

On. Fun. Agostino Meloni

