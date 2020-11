Cagliari, scritte minacciose a Solinas in alcune strade del centro: “Piena solidarietà al governatore”

“Un gesto vile”. Così Ugo Cappellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia, definisce le scritte minacciose nei confronti del presidente della Regione comparse nel centro di Cagliari. “Esprimo a Christian – evidenzia Cappellacci- la solidarietà mia personale e quella di tutto il movimento Forza Italia. Chi pensa di far deragliare la normale dialettica politica fuori dal binario della civiltà e delle democrazia è – ha concluso Cappellacci- fuori dal mondo, fuori dalla storia e fuori da ogni logica di buonsenso”.

Piena solidarietà al presidente Solinas e un’esortazione affinché prosegua, con tutta la Giunta, il suo lavoro e impegno politico e istituzionale per il bene dei sardi. È quanto espresso dai tre assessori regionali della Lega Salvini Sardegna, Mario Nieddu, Giorgio Todde e Valeria Satta, che condannano le scritte apparse oggi a Cagliari nel Largo Carlo Felice. “Parole di una violenza inaccettabile – dichiarano i tre esponenti titolari rispettivamente di Sanità, Trasporti e Affari generali – che richiamano all’odio personale verso l’uomo e verso l’istituzione che rappresenta in uno spirito in cui non vediamo il riflesso di una Sardegna che è invece espressione di civiltà e alti valori”.

“Ci auguriamo che parole così vergognose trovino la più ampia e ferma condanna, non solo nel mondo politico isolano, ma da parte di tutte quelle persone che credono nella democrazia”, concludono i tre assessori ribadendo la loro completa vicinanza e sostengo al Presidente.

Con un disegno raffigurante una forca, comparso in pieno centro a Cagliari, ignoti delinquenti hanno voluto indirizzare una chiara minaccia al Presidente della Sardegna, Christian Solinas. A lui e a tutta la sua squadra va la mia solidarietà e vicinanza, sia come Coordinatore della Lega Sardegna, sia a nome del Comitato Parlamentare di cui sono Presidente. Episodi come questo non devono essere né sottovalutati, nè taciuti, tanto più durante una grave crisi come quella che stiamo vivendo. Mi auguro che tutte le forze politiche, senza distinzione, prendano le distanze da ogni forma di violenza ed esprimano la loro solidarietà al Presidente senza giustificare o minimizzare la portata di questi gesti squallidi”.

Cosí Eugenio Zoffili, deputato Coordinatore Lega Sardegna, Presidente del Comitato Bicamerale di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol e di controllo e vigilanza in materia di immigrazione.