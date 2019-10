Cagliari, scorpioni a San Benedetto: “Trovati dentro i palazzi e nei giardini”

Vederli nelle campagne sarde è la normalità, diverso ritrovarseli in pieno centro città. Sono almeno tre gli scorpioni avvistati nelle ultime settimane nel rione cagliaritano di San Benedetto. In via Dante, una ventina di giorni fa, e poi in via Todde. L’ultimo “incontro ravvicinato” risale a ieri, come spiega uno dei residenti nella strada, Vincenzo Sirigu, 38 anni: “L’abbiamo trovato nel cortile interno del nostro palazzo. Magari poteva essere scappato da chissà dove”, racconta l’uomo, che ha anche realizzato dei video, spediti al nostro giornale. “È più probabile che si siano stabiliti qui, tra le piante, anche perchè è il secondo che troviamo. Due settimane fa ce n’era un altro dentro l’androne del palazzo. Non abbiamo ancora contattato nessuna ditta specializzata in disinfestazioni, dobbiamo prima sentire i vari amministratori delle palazzine. Cosa succede se uno di noi dovesse essere punto? Era da un bel po’ di tempo che non trovavamo più scorpioni nel palazzo”.