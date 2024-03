Cagliari, scoperta una centrale dello spaccio in un appartamento: due arresti

Nel corso di un’operazione per la prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, effettuata a Cagliari, la polizia ha tratto in arresto due uomini di 43 e 34 anni per l’ipotesi di reato di detenzione di stupefacenti. L’operazione è scattata all’esito di mirati servizi di osservazione, durante i quali i “Falchi” della Squadra Mobile, dopo essersi appostati nei pressi di un palazzo di viale Marconi ed aver notato movimenti sospetti, hanno deciso di controllare un uomo che era appena uscito da un appartamento. Tra gli indumenti intimi, il quarantatreenne stava occultando 2,7 gr. di cocaina e 8,8 gr. di eroina, opportunamente suddivise in dosi e, dunque, pronte per essere immesse sul mercato. Intuendo che nell’abitazione in questione fosse in atto un’intensa attività di spaccio, i poliziotti hanno subito deciso di farvi irruzione, rinvenendo e sequestrando materiale per la pesatura e il confezionamento, 1.100 gr. di hashish, 160 gr. di eroina, 160 gr. di marijuana, 5 grammi di cocaina e la somma di 80 euro in denaro contante. Nella sua dimora il trentaquattrenne aveva creato una vera e propria base logistica di smistamento delle sostanze stupefacenti da cedere direttamente agli assuntori o ad altri acquirenti.

Il trentaquattrenne è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Uta mentre per il quarantatreenne, a seguito dell’udienza di convalida, il G.I.P. ne ha convalidato l’arresto senza applicare misure cautelari.