Cagliari, scontro tra un’auto e uno scooter: 20enne in codice rosso.

Incidente stradale nella tarda serata di sabato in via Toti a Pirri. Uno scooter condotto da un 20enne residente nel capoluogo si è scontrato con un autoveicolo condotto da un 58enne. Ad avere la peggio il motociclista il quale, soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in codice rosso presso il Pronto Soccorso dell’ospedale Brotzu.