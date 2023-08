Cagliari, scontro tra bus e auto nella rotonda nei pressi dell’ospedale Marino: traffico paralizzato, in migliaia bloccati

Cagliari, scontro tra bus e auto nella rotonda nei pressi dell’ospedale Marino, traffico paralizzato e centinaia di persone bloccate sul lungomare del Poetto in attesa del passaggio dei bus. Un gran caos il traffico in città in occasione dell’esibizione delle frecce tricolori. Due incidenti stradali, avvenuti quasi contemporaneamente in due delle arterie principali, una il viale Poetto e l’altra l’asse mediano hanno messo ko l’organizzazione messa in campo dal Comune. In tanti hanno intrapreso la via del ritorno a piedi: attualmente si procede a passo d’uomo.