Cagliari, scontro tra auto e scooter in via Lungosaline: 66enne in ospedale

Incidente stradale questa mattina nel litorale del Poetto a Cagliari.

Una Golf condotta da un 30enne residente in Piemonte e uno scooter Yamaha Majesty condotto da un 66enne cagliaritano, per cause in fase di accertamento, si sono scontrati lateralmente mentre percorrevano la via Lungosaline. A seguito dell’urto il motociclo è caduto a terra e il suo conducente ha riportato alcune escoriazioni. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha trasportato l’uomo, in codice giallo all’ospedale SS. Trinità.