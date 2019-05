Incidente stradale questa mattina nel quartiere di Sant’Avendrace.

Una Renault Clio, guidata da una 33enne di Cagliari, nello svoltare dalla via S. Gilla verso la via Isonzo si è scontrata con una moto condotta da un 41enne cagliaritano. Il centauro è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Marino per le cure del caso.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.