Cagliari, scompare nel nulla una ragazza autistica di 16 anni, l’appello della mamma: “Vi prego, aiutateci a ritrovarla”.La mamma ha appena presentato denuncia di scomparsa ai carabinieri, ecco l’appello a Casteddu Online: “Era in macchina sull’asse mediano con me e mio marito, ha aperto la portiera e si è dileguata: porta le scarpe leopardate e una maglietta nera a maniche corte, è sparita nella zona di via Bandello”. La ragazza si chiama Angelica, il giornale pubblica la sua foto su richiesta della famiglia e dei carabinieri per facilitarne il ritrovamento. Chiunque la vedesse è pregata di contattare i militari dell’Arma. “Ha addosso soltanto una maglietta, speriamo di ritrovarla subito perchè stasera fa anche fresco”, spiega la mamma preoccupata.