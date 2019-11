Gestisce un canale abusivo di scommesse online e nega 5 milioni al fisco: cagliaritano nei guai

Gestiva un canale abusivo di scommesse online. E ha evaso al fisco 5 milioni di euro. Nei guai un cagliaritano. Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali, la seconda Compagnia della Guardia di Finanza di Cagliari ha concluso una verifica fiscale nei confronti di un cagliaritano (classe 1977, le sui generalità non sono state rese note) che gestiva abusivamente un canale di scommesse online su eventi sportivi.

Il canale era operativo al di fuori della rete ufficiale autorizzata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli grazie alla costituzione di una società estera. Con questa strategia, l’uomo ha cercato di sottrarsi non solo al pagamento delle imposte previste sui giochi e scommesse ma anche ai controlli amministrativi e autorizzativi da parte dei Monopoli di Stato.

Infatti, per poter esercitare l’attività di giochi e scommesse on line in Italia, è necessario ottenere il rilascio da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato dei titoli autorizzativi anche se l’impresa è stata autorizzata in altro Paese dell’Unione Europea.

Le indagini finanziarie anno consentito di ricostruire il volume complessivo delle giocate e dei relativi incassi, sui quali il gestore non autorizzato non ha mai pagato le imposte in Italia. Complessivamente, le Fiamme Gialle hanno contestato ricavi non dichiarati per 5 milioni 46 mila e 875 euro.