Cagliari, sciolto il consiglio comunale: la Todde mette al comando Luisanna Marras

Tutto come previsto: a guidare il comune di Cagliari fino alle elezioni dell’8 e 9 giugno sarà Luisanna Marras, ex assessore e vicesindaco di Massimo Zedda, a sua volta candidato a palazzo Bacaredda dal campo largo su precisa volontà della presidente Alessandra Todde. Non un tecnico dunque ma un politico, braccio destro dell’attuale candidato sindaco, un modo per tirare la volata alle urne magari con interventi strategici da realizzare nei prossimi due mesi.

Dunque la giunta regionale, presieduta da Alessandra Todde, su proposta dell’assessore degli Enti locali, finanze e urbanistica, Francesco Spanedda, ha deliberato lo scioglimento del consiglio comunale di Cagliari e nominato il commissario straordinario dopo le dimissioni rassegnate dalla carica di sindaco del signor Paolo Truzzu, presentate il 28 marzo scorso.

“Luisanna Marras, già assessore comunale e vice sindaca al Comune di Cagliari, guiderà l’amministrazione sino alle prossime elezioni amministrative in programma l’8 e 9 giugno e nell’eventuale turno di ballottaggio, domenica 23 e lunedì 24 giugno. La presidente, Alessandra Todde, firmerà il decreto di nomina con un proprio atto”, si legge nella nota.