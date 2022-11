Cagliari, schianto tra scooter in viale Diaz: uno finisce nel fosso del cantiere

Spaventoso incidente in viale Diaz a Cagliari. Uno scooter con a bordo una coppia, per cause ancora da chiarire, ha sbattuto contro una moto: i due in sella, un ragazzo e una ragazza, sono caduti sull’asfalto. Il mezzo, totalmente fuori controllo, ha abbattuto la recinzione che delimita il cantiere aperto ormai da mesi da Comune e Arst, ed è precipitato in fondo al fosso. Il guidatore dello scooter, fortunatamente, indossava un giubbotto da motociclista con le protezioni e, quindi, è riuscito a limitare i danni.

Alla fine, in ospedale sono finiti una diciannovenne e un quarantenne, rispettivamente al Brotzu e al Santissima Trinità, entrambi in codice giallo. Sul posto, oltre al 118, è intervenuta una pattuglia della polizia Locale.