Cagliari, schianto nella notte tra 4 auto in viale Diaz: una ragazza finisce all’ospedale

Incidente nella notte in viale Diaz a Cagliari, una ragazza di diciotto anni finisce all’ospedale in codice giallo. Lo schianto è avvenuto all’altezza dello svincolo per raggiungere viale Bonaria. Sono state quattro, stando a quanto si apprende dal centro Areus del 118 di via dei Valenzani. Una delle guidatrici ha battuto la testa sul volante ed avrebbe perso conoscenza. Sul posto è intervenuta anche la polizia per ricostruire l’esatta dinamica dello schianto. Tutti gli altri automobilisti coinvolti, fortunatamente, sono rimasti illesi.