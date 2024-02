Cagliari, schianto auto-portapizze in piazza Giovanni: rider ferito finisce all’ospedale

Incidente in piazza Giovanni a Cagliari, nella tarda serata di ieri. A restare coinvolte un’automobile e un motorino guidato da un portapizze impegnato nelle consegne: danni anche ad altre due macchine, parcheggiate sul lato più vicino alla piazza. Sul posto è intervenuta la polizia Locale e ben due ambulanze: ad avere la peggio il fattorino, trasportato in codice giallo all’ospedale Santissima Trinità. Visto l’orario, le 23, non c’è stato nessun disagio per la traffico, quasi inesistente.