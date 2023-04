Cagliari, scempio a Sant’Elia: fogne saltate e mastelli ostaggi di una piscina di liquami

Fogne saltate da due mesi, transenne che a fatica continuano a restare poggiate sull’asfalto invaso dall’acqua putrida. E mastelli bloccati e inaccessibili al di là di una vera e propria piscina di liquami. Succede a Cagliari, nel rione di Sant’Elia, tra via Schiavazzi e palazzo Gariazzo. I residenti sono ormai esasperati. Sandro Mura è uno di loro e fa da portavoce: “Le fogne sono saltate a marzo e, soprattutto dopo le ultimissime piogge, la situazione è diventata insostenibile. La puzza è insopportabile, non possiamo gettare la spazzatura perchè non possiamo certo attraversare delle mega pozzanghere create dalle stesse fogne rotte. Il Comune dice deve intervenire Area, Area tira in ballo il Comune. In mezzo ci siamo noi residenti”, spiega l’uomo.

“Spero vivamente che, con questo articolo di denuncia, chi di dovere intervenga e ripari le nostre fognature”: