Cagliari, scavalcano i cancelli per giocare nel campo di Is Bingias: partita interrotta dai carabinieri

Hanno scavalcato il cancello del campo per un partita a di calcio a Is Bingias. Ma la partita è stata interrotta dall’arrivo dei carabinieri. L’episodio ieri nell’impianto sportivo del quartiere.

I residenti hanno immortalato alcuni giovani mentre giocano a calcio nell’impianto, dopo aver scavalcato le recinzioni (i campi sono chiusi). Gli stessi si sono poi dileguati a gambe levate tra i cortili della vicina chiesa de Is Bingias, dopo l’arrivo dei carabinieri.

“Capiamo la voglia di giocare ma non è affatto tollerabile la prepotenza di chi scavalca. Se poi facessimo tutti così, con il Covid-19 che circola, contagia e miete vittime, non ne usciremmo più” afferma il Consigliere comunale (Sardegna Forte) e presidente della commissione politiche per la sicurezza Marcello Polastri. “Per ristabilire le regole nel campo de Is Bingias – prosegue Polastri – ho chiesto e ottenuto il ripristino di un cancello che da mesi era aperto davanti al campo, ma non è saggio e neppure tollerabile fare assembramento, giovando gomito a gomito in questi tempi dove le regole vanno rispettate da tutti, siano giocatori e non”.