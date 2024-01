Cagliari, scatta la protesta al porto di allevatori e pastori: “Ridateci il nostro futuro”

I primi trattori già in viale La Playa. Non solo lavoratori storici, anche tanti giovani che hanno iniziato a coltivare la terra e si scagliano contro l’Europa: “Fateci lavorare e non tartassateci con tasse e richieste assurde. I nostri prodotti sono sani, non quelli artificiali o fatti con le stampanti”. VIDEO