Cagliari, scacco della Municipale al paninaro abusivo: scatta la multa di 5mila euro

Stop alle vendite di panini e bibite tra via Laconi e via Gherardo delle Notti, a Cagliari. Gli agenti della Municipale hanno fatto sgomberare un paninaro, risultato abusivo, che da circa un mese si era piazzato sopra un’area verde comunale, in un terreno non distante dal dedalo di stradine di Mulinu Becciu. Il blitz è scattato, stando a quanto trapela, anche dopo alcune segnalazioni. Ma gli agenti, agli ordini del comandante Guido Calzia, stavano monitorando la situazione già da tempo: “Da almeno un mese”, spiegano dai vertici della caserma. “Il venditore aveva addirittura esteso la sua attività. Oggi, in seguito ad un sopralluogo, abbiamo avuto conferma che non avesse nessun titolo per l’occupazione del suolo pubblico, tantomeno di un’area verde di proprietà comunale”. Così, il ristoratore furbetto si è subito dovuto fermare e liberare tutta l’area.

“Lo sgombero è avvenuto con la massima tranquillità, il venditore abusivo è stato multato e dovrà pagare cinquemila euro”.