Cagliari, sbanda in moto e finisce contro lo spartitraffico: lacrime per la morte di Giampiero Belfiori

Incidente mortale in via Torricelli a Cagliari, la vittima è il 29enne Giampiero Belfiori. Stava guidando una moto Yamaha quando, per cause ancora da accertare, il mezzo è andato a sbattere contro il lungo spartitraffico: l’impatto è stato forte, e Belfiori – insieme a un passeggero di 18 anni – è finito sull’asfalto. Inutili tutti i soccorsi del 118, il cuore del ventinovenne ha smesso di battere nel giro di pochi minuti. L’altro ragazzo, invece, è stato trasportato all’ospedale Brotzu: sta lottando tra la vita e la morte nel reparto di Rianimazione e, stando agli ultimissimi aggiornamenti, ha riportato diversi traumi. La notizia della morte di Belfiori sta già facendo il giro dei social, e sulla sua bacheca sono comparsi messaggi di cordoglio. “Rimango allibito di tutto ciò, vola in alto Giampi”, scrive Luca. “Un bacio al cielo, vola alto”, aggiunge Paola.

Intanto, vanno avanti gli accertamenti della polizia Municipale: gli agenti devono capire quali siano state le cause dell’incidente. Potrebbe essersi trattato di un improvviso guasto alla moto o, forse, il mezzo potrebbe avere sbandato a causa dell’alta velocità.