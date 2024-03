Cagliari, sbalzata dall’auto dopo lo schianto sull’Asse Mediano: fuori pericolo la 22enne Francesca Tappara

Non è in pericolo di vita la 22enne di Quartu, Francesca Tappara, ricoverata al Brotzu dopo il terribile incidente avvenuto sull’Asse Mediano a Cagliari, nell’area tra via Cadello e via Santa Maria Chiara. La giovane, che è stata sbalzata dall’auto per una ventina di metri, si trova nel reparto di Neurochirurgia: i medici dovranno ancora sciogliere interamente la prognosi, è certo che la giovane abbia riportato varie fratture e lesioni in seguito all’impatto col lunotto posteriore e, soprattutto, con l’asfalto. Ma il peggio sembra già essere fortunatamente passato. Certo, molto ha influito il mancato utilizzo della cintura di sicurezza: Tappara non la indossava al momento dell’incidente, sua sorella più piccola e il guidatore dell’auto invece sì. Loro due, infatti, non hanno riportato nemmeno un graffio. Gli agenti della polizia Locale sono intervenuti in contemporanea all’arrivo delle ambulanze del 118: alla fine, per fortuna, è stato necessario utilizzarne solo una.

Le indagini, intanto, vanno avanti: quasi certamente ha influito nello schianto la velocità elevata della Fiat 500. L’incidente è avvenuto in un tratto dell’Asse Mediano che, in passato, è stato teatro anche di mortali. Il guidatore, un ventunenne di Quartu, fornirà tutte le spiegazioni del caso agli agenti, e le sue informazioni potrebbero rivelarsi utili per ricostruire, con esattezza, la dinamica e anche le cause dell’ennesimo grave incidente avvenuto sulle strade del capoluogo sardo.