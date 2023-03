Cagliari, sbagliate le assegnazioni degli alloggi popolari di via Flumentepido: retromarcia del Comune

“Lei ha diritto all’alloggio popolare. Anzi no, ci siamo sbagliati”. Retrofront sulle assegnazioni in via Flumentepido. Ben 16 alloggi erp, quasi la metà di tutto il complesso di Is Mirrionis, dovranno cambiare assegnatario rispetto a quello provvisoriamente stabilito dall’amministrazione comunale. E i nuovi assegnatari dovranno essere individuati dalla graduatoria generale degli aventi diritto.

Così hanno stabilito l’avvocatura comunale e il segretario generale Gianantonio Sau confermando i dubbi sollevati dalla consigliera comunale dei Progressisti Anna Puddu: “Abbiamo vinto”, dichiara, “è la prima volta nella storia del Comune di Cagliari che vengono cambiati gli assegnatari”.

“Purtroppo la legge 13 è una legge datata che veramente necessita una modifica urgentissima”, dichiara Gabriella Deidda, assessore ai Lavori pubblici, “ e una delle sue criticità è proprio il grande margine d’interpretazione. Gli uffici hanno identificato i possibili assegnatari attingendo da una sub graduatoria, mentre ricontrollando il progetto esecutivo solo 20 risultano alloggi coi requisiti richiesti. Pertanto per gli alloggi rimanenti dovremmo per l’assegnazione attingere dalla graduatoria generale. Voglio ricordare che nessuno degli alloggi era stato assegnato definitivamente. Ora dopo questo parere dell’avvocatura e del direttore generale richiesto anche dalla minoranza potremo avere l’elenco degli assegnatari definitivo. Gli uffici ci stanno già lavorando”.

Entro l’estate gli alloggi saranno consegnati.