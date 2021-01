Cagliari-Sassuolo 1-1, il ritorno alla vittoria del Cagliari sfuma al 94’

Un grande Cagliari prima soffre il Sassuolo e viene salvato due volte da un monumentale Cragno. Poi piazza la zampatA con Joao Pedro e stava per tornare alla vittoria dopo quasi tre mesi. Il Sassuolo ero trova il pareggio all ultimo secondo con Oddey. il Cagliari di Di Francesco ne approfitta in contropiede ma fa risultato anche e soprattutto grazie alla determinazione della sua difesa. Tanta delusione per la vittoria sfumata. Ora linea ai tifosi del Cagliari a Radio CASTEDDU.