Cagliari, Santissima Trinità in lutto: addio all’ex primario del pronto soccorso Giorgio Pia

Mondo della sanità e del volontariato in lutto. È morto a Cagliari, a 70 anni, Giorgio Pia. Per quasi due decenni ha ricoperto il ruolo di primario del pronto soccorso del Santissima Trinità, lo stesso ospedale dove è deceduto oggi: era ricoverato nel reparto di Pneumologia. Pia era rimasto a lavorare, nonostante potesse andare in pensione, anche nel lungo e difficile periodo del Covid. Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo bene lo ricorda come una persona dedita al lavoro e con in mente sempre, al primo posto, il benessere dei pazienti.

Pia è stato anche il presidente del Tribunale del malato, realtà che da tanto tempo si occupa di tutelare i diritti dei pazienti di qualunque ospedale e che li aiuta in caso di battaglie legali. Molto profondo e toccante il messaggio scritto sui social dall’associazione: “L‘organo di amministrazione di Cittadinanzattiva Sardegna, le assemblee territoriali di Cagliari, Calasetta, Iglesias, Oristano, Sant’Antioco e Sarrabus Gerrei, i volontari e i collaboratori partecipano con affetto al dolore della famiglia per la perdita del caro Giorgio Pia, socio e coordinatore regionale della rete del tribunale per i diritti del malato di Cittadinanzattiva. Grazie, Giorgio, per quello che hai fatto per i cittadini e per il contributo volontario e professionale che hai voluto portare all’associazione”. Il funerale di Giorgio Pia è già stato fissato: domani, sabato 1 giugno, alle 15:30 nella chiesa della Santissima Annunziata di Cagliari.

Ha collaborato Paolo Rapeanu