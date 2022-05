Cagliari, sangue in piazza Matteotti: un uomo aggredito e accoltellato al volto

Paura e sangue in piazza Matteotti a Cagliari. Un uomo è stato colpito con una coltellata al volto al culmine di un’aggressione. Al momento del fatto la piazza era molto frequentata, tra chi aspettava il pullman e chi stava uscendo dalla vicina stazione dei treni. Sono state infatti tante le telefonate fatte al 113 e sul posto è piombata una pattuglia delle volanti, supportata dagli investigatori della squadra mobile. La vittima ha rimediato, alla fine, una lieve ferita al volto, ed è stato medicato sul posto dal personale di un’ambulanza del 118. Gli agenti sono riusciti in breve tempo a individuare i due presunti responsabili dell’aggressione e del ferimento.

Si tratta di due uomini, portati subito in questura. I poliziotti della squadra mobile stanno procedendo per accertare l’esatta dinamica della vicenda e valutare i provvedimenti da adottare nei loro confronti. Non si conoscono le ragioni che hanno scatenato la spirale di violenza in pieno centro città.