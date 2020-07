Cagliari-Sampdoria, guerra per Ranieri: Giulini lo chiama, Ferrero prova a blindarlo con un super contratto. Il Cagliari vuole Ranieri, il mister delle storiche promozioni. Ma la Samp non ci sta e vuole allungare il contratto del tecnico al 2022, offrendogli più soldi. Ranieri tentenna e non ha ancora deciso, si dice lusingato dalla proposta rossoblù ma ha fatto sapere di stare molto bene alla Samp. Secondo il Secolo XIX, principale giornale di Genova, sarebbe stato proprio Giulini in persona a chiedere a Ranieri il grande ritorno a Cagliari, anche se non si conoscono i termini dell’offerta. Già qualche anno fa infatti Ranieri fu chiamato dal Cagliari ma non trovò l’accordo economico. Ora la partita è ancora aperta.

Ma è un po’ il tormentone di ogni anno, da quasi trent’anni si riparla periodicamente di un possibile ritorno di Ranieri al Cagliari, in realtà mai avvenuto. Sullo sfondo c’è Di Francesco, che piace molto al ds Carli. E soprattutto Liverani, l’obiettivo più raggiungibile mentre la riconferma di Zenga appare al momento difficile.