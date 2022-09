Cagliari piange Salvatore Melis, volto storico del bar Aresu e della tabaccheria della stazione

Addio a Salvatore Melis. Volto storico del bar della stazione. Aveva 76 anni ed era conosciutissimo in città e nell’Isola. Prima per aver gestito il bar della stazione ferroviaria e per decenni il bar Aresu in via San Benedetto (poi diventato un ristorante sushi), lo storico Caffè Torino di via Roma, e altre caffetterie. Nei primi anni del nuovo millennio era attivo anche nei centro commerciali e in altri locali nella zona di Abbasanta e Sassari.

Lascia quattro figli, il ricordo del nipote, anche lui barista, Umberto Concas: “Un grande lavoratore, il re dei baristi a Cagliari. Ha iniziato la sua carriera arrivando in città, da giovane, dalla sua Seui, lavorando con le sorelle prima di aprire e dirigere i bar più frequentati della città. L’ha sconfitto un tumore in appena un mese, ha lavorato nella tabaccheria della stazione dei treni di piazza Matteotti sino all’ultimo”. I funerali si svolgeranno domani, mercoledì 21 settembre, alle 16:30, al cimitero di San Michele.