Cagliari, saluti amari alla Sardegna Arena: l’Udinese vince, i tifosi ospiti ballano “nudi” sotto la pioggia (VIDEO)

SALUTI AMARI ALLA SARDEGNA ARENA

di Gigi Garau

Partita dai due volti stasera alla Sardegna Arena, il primo tempo sicuramente di marca rossoblù con la rete di Pavoletti, il secondo tempo di marca friulana con i goal di Halifredsson e De Maio, tutto sommato un risultato giusto per quello che si è visto in campo, la squadra di Maran ha sofferto le incursioni sulle fasce dei laterali friulani, la difesa non è stat sempre impeccabile ed alcune parate starordinarie di Cragno hanno evitato il peggio. Senza vena polemica, vorremmo dire che la mancanza di Cigarini a centrocampo si è fatta sentire, la squadra ha dovuto cercare nella fantasia di Castro le giocate per innescare gli attaccanti, in ombra Joao Pedro e lo stesso Pavoletti nonostante il Goal e la grande caparbietà messa in campo, in ombra anche Barella oggi poco lucido nelle giocate a centrocampo e soprattutto non a suo agio nella nuova posizione. Peccato, doveva essere una festa soprattutto per gli intrepidi e infaticabili tifosi che non hanno mai smesso di incitare la squadra, speriamo che il prossimo anno si possa gioire di soddisfazioni maggiori e soprattutto che si possa navigare in zone della classifica più serene, ma vediamo come è andata: Ultima fatica del campionato 2018-19 per il Cagliari che stasera alla Sardegna Arena stranamente sotto una pioggerellina insistente di fine Maggio, ospita l’Udinese del tecnico Tudor. Una partita un po’ svuotata dall’obbiettivo che i rossoblù si prefiggevano di raggiungere: il 10° posto in classifica; infatti con la vittoria del Bologna sul Napoli, tale eventualità è ormai diventata impossibile. Va bene comunque, la salvezza è in cassaforte già da domenica scorsa è questa partita serve anche a capire quale sarà il Cagliari del futuro, ovvero il Maran 2 e il suo modulo 4-3-1-2. Con Luca Pellegrini già partito, altri giocatori si accingono a lasciare la società cagliaritana, ancora non si hanno certezze ma ci sono molte probabilità che diversi protagonisti della squadra di quest’anno, la prossima stagione andranno a indossare altre maglie.