Cagliari saluta Pierpaolo Cardia, muore a 61 anni lo storico barista del bar Ibba

Per decenni ha preparato caffè e cappuccini nel locale di via dei Giudicati. Un tumore raro se l’è portato via nel giro di tre mesi. Il ricordo commosso della figlia: “Ha coccolato tantissimi clienti. Io, i miei due fratelli e mia madre non lo dimenticheremo mai”