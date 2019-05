Cagliari, rubato lo zaino al lavavetri di via dei Giudicati: “Aiutatemi a farmi riavere i documenti”

E’ stato derubato del suo zaino, mentre stava lavorando, come lavavetri, in via Dei Giudicati. In un video condiviso dall’amico Michele su facebook, l’appello disperato tra le lacrime del giovane del Bangladesh Mobarak Mollah. All’interno del suo zainetto c’erano tutti i documenti, essendo cittadino extracomunitario, per lui sono essenziali per poter vivere regolarmente a Cagliari.

Chiunque l’abbia preso, si metta una mano sulla coscienza, e consegni i documenti presso il bar Diamante, in via dei Giudicati 2, 09131, Cagliari. I gestori hanno cortesemente messo a disposizione il loro indirizzo anche per ricevere per posta i documenti.

il VIDEO