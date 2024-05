Cagliari, rubano le carte bancomat e comprano 22 pacchetti di sigarette: nei guai 2 pregiudicati

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Nella mattinata di ieri, gli Agenti della Squadra Volante hanno arrestato due uomini, di 38 e 36 anni, per l’ipotesi di reato di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, in concorso.

Nelle prime ore del mattino un cittadino ha segnalato al Centro Operativo che ignoti stavano effettuando dei pagamenti non autorizzati con le sue carte bancomat sottratte poco prima dalla sua auto, a cui avevano infranto il finestrino asportando il portafoglio contenente anche documenti personali e denaro in contante. Al momento della segnalazione risultavano effettuati tre acquisti presso un bar tabacchi di via San Michele per un importo totale di 60 euro.

Gli Agenti, raggiunto l’esercizio commerciale, hanno preso visione delle immagini del sistema di videosorveglianza del distributore automatico posto all’esterno che ritraeva la coppia che effettuava acquisti di pacchetti di sigarette con le carte bancomat in argomento, riconoscendoli entrambi in quanto noti per i loro numerosi precedenti di polizia.

Mentre gli operatori avviavano le ricerche dei due soggetti, la vittima segnalava un ulteriore tentativo di pagamento presso un altro tabacchi poco distante che non andava a buon fine, in quanto le carte erano state, nel frattempo, bloccate.

Poco dopo i due uomini venivano intercettati e bloccati nella vicina piazza San Michele.

A seguito della perquisizione i poliziotti hanno rinvenuto 22 pacchetti sigillati di sigarette, occultati all’interno degli zainetti in possesso dei due, mentre il 38enne veniva trovato in possesso del portafoglio sottratto dall’interno della macchina.

Dopo gli accertamenti di rito i due sono stati tratti in arresto per l’ipotesi di reato di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, in concorso. Il 38enne è stato deferito all’A.G. per l’ipotesi di reato di ricettazione.

I fatti accertati dagli operatori della Polizia di Stato saranno sottoposti alla valutazione del G.I.P., che deciderà sull’arresto durante l’udienza di convalida prevista per questa mattina.