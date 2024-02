Cagliari, ruba uno smartphone e 300 euro nei locali della Marina: 25enne polacco finisce in carcere

Di



apertura1

E’ stato perquisito dai poliziotti, che l’avevano notato in via Sardegna e si erano insospettiti per il suo atteggiamento, ed è stato trovato in possesso di un telefonino e contanti. Lo stesso giorno ha tentato altri colpi nel quartiere