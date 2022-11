Cagliari, ruba un’auto in via Roma: denunciata 37enne di Capoterra.

Il 13 novembre, a Cagliari, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà per furto una 37enne di Capoterra, di fatto senza fissa dimora, disoccupata e con pregiudizi di polizia. Alle 10,30 circa la donna ha rubato una Volkswagen Golf di proprietà di un 63enne, che era in sosta con le chiavi inserite nel quadro di accensione in via Roma. L’auto, con la donna alla guida, è stata intercettata dai Carabinieri, in viale Monastir. Il proprietario ha formalizzato la denuncia di furto presso la Stazione di Villanova ed è rientrato in possesso della propria auto.