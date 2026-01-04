Cagliari, ruba al ristorante Gustum: “Ordini le pizze e un vino da 40 euro e poi scappi via, torna o facciamo denuncia”. Ancora un furto in un noto ristorante cagliaritano, ecco il racconto dei titolari: “Ha chiesto se c’era un posto, ma eravamo pieni, allora ha chiesto un asporto che però non ha mai pagato. Non è giusto fregare chi lavora duramente come noi, basta chiedere no?

Spesso tantissimi bisognosi bussano alla nostra porta in modo educato per avere qualcosa da mangiare, e noi non ci tiriamo mai indietro, anzi! La Chef Rox e tutto il suo staff sono i primi ad aiutare i bisognosi che passano da queste parti. Non affermiamo questo per farne vanto alcuno, perché non ci si vanta mai di ciò che si fa agli altri, che la tua mano sinistra non sappia quello che fa la destra” questa è la nostra regola.

Ma tu che ordini le pizze e un vino da 40€ e poi scappi via, no questo non va bene.

Abbiamo le tue immagini ad alta risoluzione, ti diamo qualche giorno per venire a pagare il conto, dopodiché faremo una denuncia visto che anche il tuo modo sospetto di controllare i nostri servizi di sicurezza e video sorveglianza desta qualche altro dubbio………..

Le pizze le hai lasciate da noi aspettiamo un tuo riscontro, grazie…”, concludoe Filippo Serra, titolare del ristorante Gustum preso di mira da un cliente furbetto immortalato dalle telecamere.