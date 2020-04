Cagliari, ruba a Pasqua la statua di San Giuseppe da un istituto religioso: 39enne nei guai

È entrato dentro un istituto religioso di via Sonnino a Cagliari e, pensando di non essere visto da nessuno, ha preso una statua di San Giuseppe ed è fuggito. Protagonista del clamoroso furto un uomo di trentanove anni: il ladro, però, non ha fatto i conti con le telecamere di videosorveglianza della struttura. È stato infatti grazie ai filmati consegnati dai titolari della struttura alla polizia che è stato possibile, per gli agenti della squadra volante, individuare l’uomo e recuperare la statua. Un’operazione non semplicissima: il trentanovenne, infatti, alla vista dei poliziotti, ha cercato di scappare, divincolandosi. Alla fine è stato anche segnalato all’autorità giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale e multato per l’infrazione delle disposizioni ministeriali per il contenimento della diffusione del Coronavirus.