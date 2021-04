Cagliari-Roma 3-2, il miracolo rossoblù: con tre vittorie consecutive agganciata la zona salvezza. Il Cagliari batte anche la Roma per 3-2 e raggiunge Benevento e Torino in classifica, con tre successi di fila la salvezza adesso è un sogno possibile. Un grande Nandez ha trascinato i rossoblù, passato in vantaggio con Likojannis contro una Roma imbottita di seconde linee che aveva la testa alla semifinale di Europa League contro il Manchester United. E’ stata comunque una partita molto combattuta, il Cagliari ha giocato coperto in difesa per poi ripartire in contropiede, decisive anche alcune parate di un ottimo Vicario.

Anche senza Nainggolan, il Cagliari ha dimostrato grinta e carattere venendo a capo di una partita non scontata, Joao Pedro ha firmato il tris prima che Fazio accorciasse ancora le distanze. La squadra di Semplici ha dimostrato cuore e carattere vincendo una partita che potrebbe essere davvero decisiva nella corsa verso la salvezza. La squadra che sembrava spacciata al 90′ contro il Parma dopo quella vittoria della svolta ha davvero cambiato marcia.