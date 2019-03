Cagliari, allarme in centro storico: “Roghi di rifiuti sotto viale Buoncammino”

A Cagliari domina la totale indifferenza per l’ambiente e la salute dei cittadini le cui tutele sembrano passare solo attraverso la soluzione delle pressoché inutili le piste ciclabili.

Al silenzio totale per quanto riguarda i mostri architettonici sorti all’improvviso nelle zone storiche più belle della città (vedi Terrapieno e Lazzaretto) ora si unisce la imperdonabile omertà per quanto sta accadendo al centro di Cagliari

Da più di mese nella zona sopra l’Orto dei Cappuccini un gruppetto di persone ha realizzato il proprio inceneritore personale: ogni giorno compresa la domenica accende fuochi e brucia plastica e ogni tipo di rifiuti. Anche in questo caso come in quello dei monumenti occupati dagli abusivi è inutile chiamare le forze dell’ordine perché se ne disinteressano. Eppure è sotto gli occhi di tutti, è sufficiente alzare lo sguardo con direzione Buon Cammino per individuare fumo e fuoco.

Si tratta di un angolo dal quale si accede dal Viale Sant’Ignazio , il punto esatto è GPS 39.2237119.110553. Se la Giunta non si muove è inevitabile l’intervento urgente della Procura della Repubblica. Con la salute non si scherza. Il fatto è gravissimo ed è davvero incredibile che i fatti si ripetano e gli autori rimangano impuniti nell’indifferenza generale. Altro che raccolta differenziata! Altro che aria pulita!