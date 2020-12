Cagliari, rivoluzione Viale Marconi: da sabato prossimo il senso unico da Quartu al capoluogo

Viale Marconi, al via il senso unico: giovedì verrà presentato ufficialmente il progetto che cambierà la viabilità di una delle più importanti arterie di Cagliari e hinterland. “Un progetto atteso da tempo, che se dovesse funzionare, così come spero e credo, consentirà al nostro paese di trarre grandissimi benefici” comunica il sindaco di Selargius Gigi Concu.

Un senso unico lungo quasi due km, dal ponte del Rio Saliu al bivio per via Galvani.

Dovrebbe essere abolito anche il semaforo e per i pedoni rimarrebbero attivi quelli a chiamata. Cosa cambia quindi: per chi deve raggiungere Cagliari, percorrerà viale Marconi, mentre per le altre direzioni, ossia Quartu Sant’Elena, Quartucciu, Monserrato e Selargius l’arteria da percorrere sarà quella Arginale.

“Sono migliaia i selargini che per motivi di lavoro, di studio o di qualsiasi altro tipo ogni giorno si spostano verso il centro di Cagliari, con un’attesa che nelle ore di punta arriva persino a quaranta minuti di tempo. Il tutto per percorrere pochi chilometri. Con la rivoluzione della viabilità di viale Marconi tutto questo dovrebbe finalmente finire – prosegue Concu – consentendo ai residenti di tanti comuni dell’hinterland di raggiungere in tempi rapidi il Capoluogo”.

Come reagiranno gli automobilisti? Ancora presto per dirlo. “Ovviamente si tratta di un grande cambiamento, e come tale porterà diverse polemiche, evitabili con un po’ di pazienza e buon senso” conclude il primo cittadino di Selargius.