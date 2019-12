Cagliari, rivoluzione traffico in centro: sì alle auto in via Manno e via Garibaldi

Nuova ztl in Castello. E sì alle auto in via Manno e in via Garibaldi, ma solo per le operazioni di carico e scarico. Faccia a faccia questo pomeriggio a palazzo Bacaredda tra i residenti di Castello, e l’assessore alla Mobilità Alessio Mereu. Tante le novità emerse nel corso della riunione.

“Per il momento Castello completamente pedonale è solo un sogno romantico”, commenta Camilla Soru, consigliera comunale Pd, organizzatrice dell’incontro, “perché con via Cammino Nuovo in queste condizioni e con gli ascensori a singhiozzo è impossibile. Ci sono stati da parte dell’assessore segnali importanti di apertura sulla ztl e sulla possibilità di ricavare nuovi stalli per la sosta delle auto in piazza Palazzo. Sono però dell’avviso che Mereu dovrebbe incontrare anche i commercianti”.

La novità. La ztl di Castello sarà attiva dalle 21 alle 8 del mattino, con una finestra nel pomeriggio. Verrà aperta una trattativa con la Prefettura per chiedere la disponibilità di qualche parcheggio in piazza Palazzo. Mereu ha anche annunciato che presto nella fascia oraria che va dalle 8 alle 10 del mattino le auto potranno passare anche nelle zone pedonali di via Manno e via Garibaldi, ma solo per consentire il carico e scarico a residenti e commercianti. La proposta potrebbe però accendere qualche polemica in consiglio comunale. Domani il sindaco Truzzu e l’assessore Mereu incontreranno al Teatro Massimo i residenti di Stampace alta.