Cagliari, rivoluzione tra Pirri e viale Marconi: nuovo quartiere con palazzi, metro e centri commerciali

Un nuovo rione nella zona di Terramaini, tra viale Marconi, il convento di San Giuseppe, il parco e via Newton. Un quartiere con verde, palazzi, spazi commerciali e la nuova line della metropolitana di superficie che metterà in collegamento Cagliari e Quartu. Il progetto è stato presentato ieri nella Municipalità di Pirri e la settimana prossima arriverà in consiglio comunale.

Prevista la realizzazione di fabbricati edilizi (a destinazione residenziale che per servizi generali) con centinaia di palazzine di 4 piani e capace di accogliere mille e 500 persone. Un sistema di strade, un’ampia area verde che costeggia il Rio Saliu. Le nuove residenze saranno sistemate in posizione centrale, i fabbricati commerciali a ridosso delle attività esistenti (lungo viale Marconi) e quelli per servizi pubblici (aree sportive) presso via Newton. Previsto un campo di tiro con l’arco, uno di baseball e uno di football americano.

“Le aree in questione sono ad oggi in stato di abbandono, ridotte a campi per topi di città”, spiega Enrica Fois, consigliera della Municipalità, “il progetto è ambizioso, verte in un’ottica di ecosostenibilità e di integrazione totale con il parco di Terramaini. Dalle volumetrie ai materiali, dalla comunità energetica, tutto sarà ecosostenibile. Particolare attenzione”, aggiunge, “è stata dedicata al potenziamento dei servizi di mobilità, dai parcheggi scambio alla metro di superficie.

Le potenzialità sportive del parco di Terramaini verranno integrate ed esaltate, proprio per favorire attraverso infrastrutture dedicate, la pratica di sport all’aria aperta e degli sport minori.

Una parte di lottizzazione è dedicata ai servizi per la comunità che saranno certamente pensati in un’ottica metropolitana. Abbiamo bisogno di nuove abitazioni”, conclude, “infatti dobbiamo trovare il modo per favorire l’acquisto di questa abitazioni a redditi medi. Aumentando l’offerta il mercato subirà una frenata dei prezzi, ormai inaccessibili a molti”.

Qualche perplessità dal centrosinistra in consiglio comunale. “Cagliari ha bisogno di nuovi 40mila metri cubi di servizi generali (tra commerciali, artigianali, servizi e uffici)?” chiede Guido Portoghese, Pd, “la Regione è proprietaria di un quarto delle aree (25%) cosa ne vuole/può fare? Si può prevedere una quota di edilizia sociale nelle proprietà di Regione e Comune?”

Nella zona nascerà anche il nuovo tracciato della metropolitana. Il collegamento partirà dalla fermata Vesalio a Pirri e raggiungerà Is Pontis Paris, passando proprio nell’area tra viale Marconi e Terramaini, dietro la caserma dei Vigili del fuoco, dove nascerà la lottizzazione. E con un collegamento diretto Quartu potrebbe decidere di portare la linea dentro la città, fino a Pitz’e Serra per chiudere poi l’anello col Poetto di Cagliari a Marina Piccola.