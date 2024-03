Cagliari, rivoluzione raccolta rifiuti a Sant’Elia: tra un anno via i mastelli e spazzatura sottoterra

La spazzatura andrà sotto terra. Niente mastelli, niente orari fissati per il conferimento e niente traffico di camion. Sant’Elia tra un anno sperimenterà la raccolta dei rifiuti con trasporto pneumatico.

Un sistema che nasce in Svezia e si effettua da 70 anni in tutto il mondo. Funziona così: i rifiuti vengono conferiti dagli utenti nelle colonnine, differenziate per frazione (carta e cartone, plastica, organico e secco residuo) poi vengono aspirati dalla centrale lungo una condotta sotterranea, viaggiando a 80 km orari, fino a 2 km di distanza.

Il Comune di Cagliari ha deciso di testare i benefici della raccolta pneumatica dei rifiuti, realizzando un impianto pilota a servizio di 5 mila abitanti nel quartiere Sant’ Elia (2 mila e 200 abitazioni).

Tanti i vantaggi: nessuno camion, nessun traffico indotto, nessun rumore e strade più sicure. Disponibilità 24 ore su 24, 7 giorni su 7, senza restrizioni d’uso per gli utenti, senza odori, senza parassiti. Grazie a un sistema di raccolta dati e controllo degli accessi saranno garantire informazioni sulla reale produzione di rifiuti, per frazioni differenziate. Inoltre Conferisce decoro urbano, garantisce un lavoro più salubre per gli operatori ecologici e riduce del -60% l’impronta di carbonio nella raccolta dei rifiuti.