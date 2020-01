Cagliari, rivoluzione del traffico in viale Diaz: auto su una sola corsia per 19 giorni

Non solo via Pessina e via della Pineta, il traffico a Cagliari subisce una rivoluzione, per le prossime settimane, anche nella centralissima viale Diaz. A causa della realizzazione di un attraversamento pedonale rialzato, il Comune ha disposto tutta una serie di modifiche dal 27 gennaio sino al quattordici febbraio. Eccole, di seguito: l’istituzione del divieto di transito veicolare nella carreggiata direzione Centro, ad esclusione dei mezzi autorizzati; la revoca della corsia riservata ai bus e taxi e della circolazione su due corsie nella carreggiata in direzione Poetto adiacente alla Fiera; l’istituzione del doppio senso di circolazione nella carreggiata adiacente alla Fiera; la deviazione del flusso del traffico veicolare dalla carreggiata in direzione Centro nella carreggiata in direzione Poetto adiacente alla Fiera; la variazione delle corsie disponibili (da due a una) in corrispondenza dell’intersezione con la via Messina in direzione Poetto; l’itisuzione della direzione obbligatoria “Vai dritto” in corrispondenza dell’intersezione con la via Messina in direzione Poetto e l’istituzione del limite di velocità di 30 km orari nei tratti precedenti le intersezioni con la via Catania e con la via Messina e in tutto il tratto compreso tra le suddette intersezioni.