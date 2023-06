Cagliari, rivolta sui social per i soldi del bonus bus finiti: il Ctm vieta i commenti

È caos totale, almeno per quanto riguarda i commenti, sui soldi già terminati legati al mega taglio del costo dei biglietti del Ctm: poco più di dieci euro all’anno per gli anziani, 30 euro e spiccioli a testa per tutti gli altri. In tanti sono rimasti a secco nonostante l’invio, corretto, della domanda sull’App dell’azienda di trasporti. Che ha deciso di bloccare i commenti sul suo profilo ufficiale Facebook dopo avere ricevuto critiche, insulti e promesse di azioni legali. Ma cosa è successo? Semplice: Su 29mila richieste solo 6680 sono state approvate, poi la cassa era già vuota. 1,6 milioni di euro spariti in pochissimo tempo, per la rabbia di migliaia e migliaia di studenti, lavoratori e casalinghe desiderosi di usufruire dei maxi sconti. Alla faccia della mobilità sostenibile, verrebbe da dire.

E il Ctm si giustifica così: “Come precisato più volte, ribadiamo che le pratiche sono gestite rigorosamente in ordine cronologico. Con la prima tranche di finanziamento sono state soddisfatte le richieste di una parte del giorno 1 giugno. Invitiamo ad evitare di riportare “per sentito dire” di persone che hanno fatto richiesta in giorni successivi e hanno ricevuto la mail che abilitava all’acquisto. Chiunque noti anomalie può scrivere sul sito segnalazioni.ctmcagliari.it, selezionando richiesta di informazioni, in modo che possiamo verificare se ci sono stati degli errori che, al momento, non ci risultano. I commenti del post sono chiusi perchè le richieste di informazioni relative a questa iniziativa sono gestite tramite sito segnalazioni.ctmcagliari.it e numero verde 800078870”. Le linee, scontato dirlo, sono già ultra bollenti da giorni.