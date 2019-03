Cagliari, rivolta in via Talete: otto famiglie senz’acqua

Otto famiglie senz’acqua al Cep. In rivolta gli abitanti di via Talete. I disagi nascono da una perdita d’acqua che fuoriesce dalla condotta che alimenta due palazzine della strada, ai civici 13 e 15, dal dicembre dello scorso anno. “Sono stati informati sia il comune di Cagliari sia Abbanoa”, attacca Mauro Sanna, “ma si scaricano le responsabilità a vicenda e nessuno è intervenuto per risolvere il problema provocando disagio e disservizi alle famiglie”.

Questa mattina, racconta Sanna, è intervenuta una Squadra dei Vigili del Fuoco di Cagliari, “che ha provveduto a chiudere e ora quelle famiglie sono senz’acqua. Speriamo che risolvano la battaglia sulle competenze affinché i disagi possano terminare”.